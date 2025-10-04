Эксперт Гагкуев оценил обновление системы обучения в вузах России

С переходом на нее в учреждениях высшего образования возвращается "важнейшая воспитательная функция", отметил председатель правления Российского исторического общества

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Обновленная система высшего образования в российских вузах будет способствовать передаче традиционных ценностей, патриотическому воспитанию и развитию критического мышления у студентов, заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев в ходе конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма".

Ранее в Минобрнауки РФ сообщали, что массовый запуск новой системы высшего образования произойдет в России в 2027-2028 учебном году, при этом ведущие вузы страны начнут переход уже в 2026-2027 учебном году. При этом отдельные мероприятия обновления системы идут и сейчас - так, уже меняется система исторического образования, с 2024 года используется новый учебник по истории России. Также разрабатывается концепция единого социогуманитарного ядра, в которое войдут история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическая культура.

"С переходом на национальную систему высшего образования в отечественные университеты возвращается важнейшая воспитательная функция. Вместе с историей России студенты будут изучать и другие мировоззренческие предметы, [в том числе] философию и курс «Основы российской государственности». <…> Работа по переходу на новую систему национального образования еще идет, но уже сейчас понятно, насколько большое созидательное влияние она окажет на передачу молодежи традиционных российских духовно-моральных ценностей, формирование патриотизма", - сказал Гагкуев.

Он подчеркнул, что перед профессиональным сообществом стоит важная задача: сделать так, чтобы предметы социально-гуманитарного цикла, объединенные общей воспитательной функцией, были едины и по своей сути, и по своему содержанию.

"Для этого, в свою очередь, нужно правильно подумать над тем, как наиболее эффективно синхронизировать преподавание и истории России, и основ российской государственности, и философии в учебном процессе. Все эти дисциплины сами по себе тесно переплетены, поэтому единый подход к ключевым проблемам и синхронизация содержания послужит улучшению качества образовательного процесса. Со своей стороны Российское историческое общество всегда готово выступить площадкой для такой профессиональной дискуссии", - добавил Гагкуев.

Успехи исторического образования

Председатель правления РИО также отметил, что уже внедренные инициативы касательно исторического образования вузов оказались положительным примером: курс полностью соответствует целям, которые эта дисциплина должна решать на данный момент.

"Особо отмечу, что история [сейчас в РФ] рассматривается прежде всего как дисциплина, имеющая мировоззренческий и воспитательный характер - а не только как историческая наука. Чтобы раскрыть это свойство истории в ходе обучения, недостаточно знакомить учащихся с отдельными датами, фактами и личностями. Напротив, на любом уровне образования важно показать непрерывность нашего исторического процесса, который наполнен переплетающимися и взаимно дополняющими друг друга процессами: именно в таком случае, освоив курс истории, молодой человек приобретает навыки анализа информации, учится выявлять взаимосвязь, казалось бы, далеких друг от друга событий. Но главное: знание истории своей страны помогает молодежи найти в минувших веках важные моральные ориентиры, лучше понять, какое место занимает Россия в мире", - пояснил Гагкуев.

Он напомнил, что задача по трансляции традиционных ценностей следующим поколениям напрямую связана с сохранением национальной памяти, с защитой исторической правды - и уже пять лет важность этой задачи закреплена в Конституции РФ.

О конференции

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит 4 октября в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.