Новый мост около Национального космического центра получил название "Гагаринский"

В голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие более 142 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Свыше 142 тыс. граждан столицы проголосовали за название для нового моста, который находится рядом с Национальным космическим центром. Больше всего голосов получил вариант, посвященный первому космонавту - "Гагаринский мост", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи выбрали название для нового моста через Москву-реку. В голосовании на проекте "Активный гражданин" приняли участие больше 142 тысяч человек. Большинство поддержали вариант "Гагаринский мост", - написал он в своем канале в Max.

Мост протяженностью 231 м выполнен в футуристическом стиле. Арочные конструкции, которые напоминают ракету на стартовой площадке, украшены архитектурно-художественной подсветкой. На мосту есть две полосы движения в каждом направлении и тротуары.