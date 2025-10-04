В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций

Невероятная доходность является главным признаком обмана, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Обещания нереалистично большого дохода - основной признак мошенничества в сфере инвестиций. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

В министерстве перечислили признаки того, как выглядит обман. "Невероятная доходность. До 1 400% - так не бывает. Это главный признак обмана. Ложь о страховании. ЦБ РФ не страхует частные инвестиции. Страхуются только вклады в официальных банках. Перевод физлицу. Расчеты через СБП на карту частного лица - верный способ потерять деньги", - говорится в сообщении.

В УБК отметили, что истории успеха хорошо продаются и способны вдохновить, но они не отражают всей картины. Зачастую обсуждаются те, кто добился результата, и игнорируются тысячи тех, кто потерял все. "Читая про миллионеров, легко поверить, что инвестиции - это "волшебная кнопка". Но вот если в полицейских сводках поискать по слову "успех", там окажутся тысячи дел о мошенничестве в сфере инвестиций", - добавили в пресс-службе и напомнили, что за словом "успех" часто скрывается недобросовестное предпринимательство или преступная схема.