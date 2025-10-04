WP: почти 70% евреев в США недовольны действиями Нетаньяху

Израиль совершает военные преступления против гражданского населения в секторе Газа, считают 61% участников опроса газеты

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © Nir Elias/ Pool Photo via AP

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Около 70% евреев, живущих в США, негативно оценивают то, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху руководит страной. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой The Washington Post (WP).

По результатам исследования, 68% опрошенных не поддерживают действия премьера еврейского государства, а 32% респондентов довольны его решениями.

61% участников опроса считают, что Израиль совершает военные преступления против гражданского населения в секторе Газа, 29% высказывают противоположную точку зрения, еще 10% воздерживаются от ответа.

Опрос проводился в период с 2 по 9 сентября, в нем приняли участие 815 проживающих в США евреев. Погрешность составила 4,7 процентных пункта.