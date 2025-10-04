В Белгороде скорректируют план работы аварийных бригад после атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что требуются определенные доработки

БЕЛГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Власти Белгородской области выстроят план дополнительных мероприятий по работе аварийных бригад после анализа последствий атаки ВСУ на Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Провели совещание по усилению работы по защите населения в части существующих угроз. После анализа последствий атаки ВСУ на Белгород видим, что требуются определенные доработки. Будем выстраивать план дополнительных мероприятий по работе аварийных бригад, которые устанавливают генераторы, действиям управ, разворачиванию пунктов обогрева и тренировок", - написал он.

Гладков сообщил, что на совещании обсудили вопрос резервной генерации в сфере индивидуального жилищного строительства. "Конечно, обеспечить генератором каждую квартиру, каждый жилой дом в такой крупной агломерации как Белгородская (Белгород и Белгородский район) невозможно. Поэтому, безусловно, в частных домах очень правильно, когда собственники сами приобретают генераторы - для каждого дома индивидуально. И многие жители в свои дома их приобрели", - отметил губернатор.

По словам Гладкова, одна из самых сложных ситуаций - с многоквартирными домами. В настоящее время идет выстраивание взаимодействия между представителями сферы энергетики, здравоохранения, образования, МЧС, муниципальными администрациями и правительством региона. "Это должно позволить нам улучшить существующую схему исходя из уже имеющегося опыта", - отметил глава региона.