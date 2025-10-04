Синоптики: порывы ветра при тайфуне "Матмо" могут достигать 53 м/с

Скорость ветра, превышающая 32,7 м/с оценивается в наивысшие 12 баллов по действующей шкале Бофорта и классифицируется как ураган

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Порывы ветра, который несет движущийся в сторону Китая тайфун "Матмо", могут достигать 53 м/с. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре, сославшись на последний прогноз.

"Ориентировочно, в 03:00 мск воскресенья, 5 октября, скорость ветра тайфуна "Матмо" может достигать 38 м/с, а порывы - 53 м/с", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что скорость ветра, превышающая 32,7 м/с оценивается в наивысшие 12 баллов по действующей шкале Бофорта и классифицируется как ураган. Метеорологи также напомнили, что минувшей ночью в 03:00 мск скорость ветра "Матмо" достигала 28 м/с, а порывы - 40 м/с.

Ранее сообщалось, что национальная обсерватория Китая объявила о красном, наивысшем уровне опасности в связи с надвигающимся на юг КНР тайфуном. В частности, стихия приближается к южным провинциям Китая Хайнань и Гуандун со скоростью 25-30 км/ч.

В ожидании непогоды города Хайкоу и Вэньчан на Хайнане объявили о приостановке занятий, деловой деятельности, производства, работы общественного транспорта и авиасообщения. Железнодорожное сообщение на острове будет также приостановлено в воскресенье и возобновит работу в понедельник.

Все рейсы международного аэропорта Хайкоу Мэйлань отменены с 23:00 субботы (18:00 мск). Как ожидается, авиасообщение возобновят с 20:00 (15:00 мск) воскресенья. Международный аэропорт Санья Феникс работает в штатном режиме, хотя возможны задержки рейсов из-за тайфуна.