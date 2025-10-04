В Чечне прошел первый стендап-фестиваль имени Ахмата-хаджи Кадырова

Выступили 10 участников из трех вузов региона, сообщил глава республики Рамзан Кадыров

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 4 октября. /ТАСС/. Первый стендап-фестиваль имени первого президента Чеченской Республики (ЧР) Ахмата-Хаджи Кадырова прошел в Грозном, сообщил в своем Telegram-канале глава ЧР Рамзан Кадыров.

"Я с удовольствием побывал на этом красочном мероприятии. Это новое для региона творческое событие собрало настоящих ценителей юмора. На сцену вышли 10 участников из трех вузов региона - Чеченского государственного университета имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, Грозненского государственного нефтяного технического университета имени М. Д. Миллионщикова и Чеченского государственного педагогического университета, каждый из которых проявил свой уникальный стиль и чувство юмора. Кто-то отличился остроумием и точными наблюдениями из повседневной жизни, другие - яркой актерской подачей и выразительной речью. Выступления были разными по форме, но объединяло их одно - искренность и живость", - написал Кадыров.

Фестиваль прошел во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Первое место и кубок достались Исламу Хакимову (ЧГПУ), второе - Мадине Савтахановой (ЧГУ). Приз зрительских симпатий - Исламу Зелимханову (ЧГУ). Кроме того, от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова всем участникам вручили денежные вознаграждения.

"Поздравил присутствующих с Днем молодежи. Отметил, что именно они в будущем должны занять руководящие должности, трудиться на благо республики и страны. Здесь же я наградил орденом Кадырова министра ЧР по делам молодежи Рамзана Висмурадова и заместителя руководителя секретариата главы ЧР, помощника главы ЧР Амира Сугаипова. Смело можно сказать, что первый стендап-фестиваль удался", - отметил глава Чечни.