Guardian: Грета Тунберг в Израиле страдает из-за клопов в камере и обезвоживания

По словам шведского чиновника, другой задержанный Израилем активист сообщил, что правозащитницу фотографировали, заставляя держать некие флаги

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Правозащитница из Швеции Грета Тунберг заявила, что израильские власти содержат ее в камере с клопами и дают ей недостаточное количество воды и еды. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на переписку активистки со шведским чиновником.

"Она (Тунберг - прим. ТАСС) сообщила об обезвоживании. Она получала недостаточно воды и еды. Она также заявила, что у нее появилась сыпь, которую, как она подозревает, вызвали клопы", - говорится в электронном письме, написанном представителем МИД Швеции, который посетил правозащитницу в камере заключения.

По словам чиновника, другой задержанный Израилем активист сообщил, что Тунберг фотографировали, заставляя держать некие флаги. Их описание не приводится.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась от берегов Туниса в сектор Газа в середине сентября. Израиль перехватил все суда. Всего в составе флотилии были более 40 принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находилась Грета Тунберг.