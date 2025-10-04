Конкурс "Мисс Россия - 2025" выиграла Анастасия Венза из Московской области

Финал смотра состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village"

Редакция сайта ТАСС

© Мила Степанян/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Представительница Московской области Анастасия Венза завоевала титул "Мисс Россия - 2025". Финал смотра состоялся в концертном зале "Барвиха Luxury Village", в нем приняли участие 50 девушек из разных регионов России, передает корреспондент ТАСС.

Статус "Вице-мисс Россия - 2025" Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк).

В состав жюри смотра вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, звездный стилист по волосам Игорь Кимяшов, "Мисс Вселенная - 2002", певица и телеведущая Оксана Федорова, певица и "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова, а также модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Церемонию открыли телеведущая, "Вице-мисс Россия - 2007", "Вице-мисс Вселенная - 2008" Вера Красова и телерадиоведущий Максим Привалов.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представить Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".