Победительница "Мисс России - 2025" потратит выигрыш на благотворительность

Анастасия Венза планирует вложить полученный 1 млн рублей на свой благотворительный фонд по

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Победительница конкурса "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза из Московской области в беседе с ТАСС рассказала, что планирует вложить выигранный миллион рублей в свой благотворительный проект.

"Миллион я потрачу на свой благотворительный фонд. Он связан с патологией у детей и новорожденных", - рассказала девушка.

Финал смотра состоялся 4 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village", в нем приняли участие 50 девушек со всей страны.

Статус "Вице-мисс Россия - 2025" получили Алена Лесняк (Керчь) и Виктория Макарова (Сестрорецк).

В состав жюри смотра вошли заслуженный артист России Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий, звездный стилист по волосам Игорь Кимяшов, "Мисс Вселенная - 2002", певица и телеведущая Оксана Федорова, певица и "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова, а также модельер и заслуженный художник России Игорь Чапурин, а также генеральный директор конкурса Анастасия Беляк.

Церемонию открыли телеведущая, "Вице-мисс Россия - 2007", "Вице-мисс Вселенная - 2008" Вера Красова и телерадиоведущий Максим Привалов.

О конкурсе

"Мисс Россия" - ежегодный российский конкурс красоты, впервые он прошел в Париже в 1927 году. Изначально в нем участвовали только русские эмигрантки. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента он ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует Министерство культуры РФ.

Победительница получает корону из белого золота, денежный приз, а также шанс представить Россию на международных конкурсах. Отборочные туры проходят во всех субъектах РФ. Заявку на участие в смотре могут подать незамужние девушки от 18 до 23 лет включительно ростом от 173 см.

В 2024 году титул "Мисс Россия" завоевала Валентина Алексеева, которая вошла в число 12 лучших участниц на "Мисс Вселенная".