Солодов: расходы на спасение туристов-нарушителей должны оплачивать организаторы туров

Здравый смысл и финансовая ответственность будут предостерегать от риска для здоровья и жизни, отметил губернатор Камчатки

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предложил принять меры по ужесточению законодательства в сфере организации и проведения туров с нарушением правил безопасности, а расходы на спасательные операции взыскивать с организаторов походов. Такое предложение власти региона направят в Госдуму, сообщил губернатор края в своем Telegram-канале.

Со склона Вилючинского вулкана 4 октября сорвались альпинисты, двое из них погибли от полученных травм после прибытия на склон спасателей и медиков, спасательная операция третьего альпиниста продолжается. По имеющейся информации, ее состояние удовлетворительное.

"Основная причина произошедшего уже понятна - это грубое нарушение правил восхождения: группа не была зарегистрирована в МЧС, проигнорировала факт закрытия маршрута, неблагоприятный сезон для покорения Вилючинского вулкана. К сожалению, не первый туристический поход заканчивается трагедией, поэтому поручил принять меры по ужесточению ответственности за организацию и проведение туров с нарушением правил безопасности. Это касается и расследования произошедшего со стороны правоохранительных органов, и внесение необходимых изменений в законодательство. Считаю, что назрела необходимость введения в федеральное законодательство нормы о компенсации расходов на спасательную операцию в случае нарушения правил безопасности организаторами - после ее проведения. Поручил в кратчайшие сроки подготовить и, после согласования с МЧС, внести в Государственную думу соответствующую законодательную инициативу", - написал Владимир Солодов.

По его словам, эта история должна послужить уроком для всех туристов, кто в дальнейшем захочет острых ощущений на экстремальных маршрутах Камчатки. "Здравый смысл и финансовая ответственность будет предостерегать от риска для здоровья и жизни", - написал губернатор Камчатки.