ФАС призвала хабаровские компании принять меры по снижению цен на бензин

Рост цен произошел на фоне дефицита топлива в районах

Редакция сайта ТАСС

ХАБАРОВСК, 5 октября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю рекомендовало местным компаниям принять меры по снижению цен на бензин на фоне дефицита топлива в районах. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя управления Николай Костромеев.

Дефицит горюче-смазочных материалов зафиксирован в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края. Ключевой проблемой является резкое снижение с середины сентября объемов биржевых продаж топлива АИ-92 и АИ-95 с Комсомольского НПЗ и других заводов. Предлагаемых на бирже объемов - в среднем 240 и 120 тонн в день соответственно - критически недостаточно для удовлетворения потребностей дальневосточных регионов, отмечается на сайте регионального правительства. Это привело к росту оптовых и розничных цен и сбоям в снабжении независимых АЗС. В результате основному поставщику нефтепродуктов - "Хабаровская топливная компания" - не удается в полном объеме обеспечить крупную розничную сеть "АЗС Трансбункер".

"Для недопущения дальнейшего роста цен Хабаровское УФАС России направило рекомендации ООО "АЗС Трансбункер" и ООО "Хабаровская топливная компания" с просьбой принять исчерпывающие меры, направленные на снижение стоимости автомобильных бензинов", - сказал Костромеев.

На сегодня в регионе, уточнил он, работает 156 автозаправочных станций, из которых 106 принадлежат "ННК-Хабаровскнефтепродукт", а 50 - независимым нефтяным компаниям, среди которых выделяются "АЗС Трансбункер", "Флагман". В УФАС анализируют ситуацию на рынке, текущие данные о ценах, оценивают действия компаний по розничной продаже нефтепродуктов в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Антимонопольный орган также рассматривает обращения граждан.

В пятницу на совещании в правительстве региона Костромеев сообщал, что управление пока не выявило нарушений антимонопольного законодательства в части повышения цен на бензин на фоне дефицита топлива.

О ситуации

В Советско-Гаванском и Ванинском районах отмечался ажиотажный спрос, на заправках были очереди из десятков автомобилей. Там ввели ограничения на отпуск топлива - не более 30 литров на один бак для граждан, не более 70 литров для юрлиц, продажа в канистры запрещена. В настоящее время идет снижение спроса, все заправки работают, топливо отгружается. По данным губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, бензин АИ-92 и АИ-95 в районах имеется в таком объеме, чтобы могли заправиться все желающие. Однако ситуация еще не разрешена, ограничения не сняты, с покупкой топлива на бирже большие сложности.

По словам директора компании "Флагман" Дмитрия Кузнецова, которые привели на сайте правительства Хабаровского края, объем предложений крайне ограничен, совершить покупку при большом количестве заявок практически невозможно. Еженедельная потребность для снятия острой ситуации в районах составляет около 300 тонн.

Правительство Хабаровского края направило обращение в Министерство энергетики РФ с просьбой оказать содействие в стабилизации поставок бензина в регионе, в настоящее время ведутся переговоры с оператором НК "Роснефть" об ускорении железнодорожных отгрузок уже приобретенного топлива, с оператором мелкооптовых продаж Комсомольского НПЗ - ООО "Красноярскнефтепродукт" - по увеличению объемов топлива для независимых АЗС. Также региональные власти направили обращения руководителям "Роснефти" и ННК с просьбой о выделении объемов бензина по прямым договорам.