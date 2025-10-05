Глава "Ростеха" Чемезов объявлен в розыск СБУ

Киев обвиняет его в якобы финансировании действий для изменения конституционного строя или государственной границы Украины

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Это следует из базы данных СБУ, с которой ознакомился ТАСС.

Чемезов находится в розыске с января 2024 года. Главу "Ростеха" заочно обвиняют в якобы финансировании действий для изменения конституционного строя или государственной границы Украины.

В 2015 году Чемезова внесли в базу скандального украинского экстремистского сайта "Миротворец".

СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям. Помимо этого, Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.