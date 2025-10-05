На Камчатке в поселке Нагорном заметили медведя

Местных жителей просят соблюдать осторожность и следить за местонахождением детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 октября. /ТАСС/. Медведя заметили возле домов в поселке Нагорном Елизовского округа Камчатского края. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.

"Поселок Нагорный (Елизовский округ): по словам очевидцев, позвонивших в службу "112", около 14:00 (05:00 мск) медведь замечен на улице Шоссейной, 1а", - говорится в сообщении.

Местных жителей просят соблюдать осторожность и следить за местонахождением детей. В случае встречи с медведем рекомендуется не убегать от животного, а отступать медленно и без резких движений.