В Москве ожидаются небольшой дождь и до 14 градусов тепла

Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь и температура до плюс 14 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 12-14 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 10 - плюс 15 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.