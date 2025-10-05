ИСАА МГУ: интерес к китайскому языку растет в российских вузах на 10-15% в год

Преподают язык в 240 высших учебных заведениях по всей стране, напомнил директор института Алексей Маслов

ОМСК, 5 октября. /ТАСС/. Число поданных заявлений на изучение китайского языка в российских вузах ежегодно увеличивается на 10-15%. Об этом сообщил ТАСС востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов.

"Интерес к китайскому языку колоссальный. У нас ежегодно в университетах интерес к этому языку по количеству поданных заявлений растет на 10-15%. А у нас китайский язык преподается в 240 вузах - это достаточно большое количество", - сказал Маслов.

При этом он отметил, что в России пока сохраняется проблема некачественной подготовки педагогов по этому направлению. "Целый ряд вузов за пределами больших регионов слабо готовит преподавателей. Поэтому здесь нужны новые методики [преподавания], надо догонять те методики, которые развиваются в крупных университетах", - подчеркнул директор ИСАА.

Он добавил, что в Китае, в свою очередь, также растет количество поданных заявлений на изучение русского языка на 5-10%, новые курсы открываются в туристических регионах, которые посещают российские граждане. Маслов отметил, что увеличивается и интерес к русской культуре. Например, в интернете выкладывается большое количество роликов с нарезками из российских фильмов и мультфильмов с переводом на китайский язык.