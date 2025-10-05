В МВД раскрыли способы вербовки подростков преступниками в соцсетях

Часто злоумышленники сначала начинают говорить с детьми о чем-то позитивном, говорится в материалах министерства

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Злоумышленники, вербующие детей и подростков в преступную деятельность в соцсетях и мессенджерах, начинают общение с позитивного и юмористического контента и только затем начинают предлагать совершить противоправное деяние. Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

"Те, кто занимаются вербовкой целенаправленно, никогда не работают в лоб, они всегда подходят издалека. Они начинают с позитивного и юмористического контента, они всегда сначала обеспечивают первую связь и только потом, в какой-то момент, что-то предлагают или убеждают что-то делать", - сказано в материалах.

В МВД отметили, что такая хитрость срабатывает не всегда и не со всеми, но тем не менее подобных сообществ достаточно. И самое сложное - выявить грань, когда группа занимается просто развлечением, а когда - развлечением, но с далеко идущими дополнительными целями, которые не всегда являются законными, подчеркивается в материалах.

Кроме того, вербовщики часто используют экономические приемы, чтобы вовлечь молодежь в преступную деятельность. "Самый часто используемый прием - это создание ложного образа успешности, крутости и стиля. Практически во всех сообществах, которые связаны в конечном счете с экономическими преступлениями, все всегда начинается с образа успеха", - отметили в ведомстве.

Что касается монетизации, то не всегда деньги служат валютой в цифровом мире. "Зачастую подростки гонятся за подписчиками, они гонятся за лайками, за популяризацией своего личного контента", - отмечается в материалах.