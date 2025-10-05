Матвиенко поздравила педагогов с Днем учителя

Председатель Совета Федерации отметила, что в век цифровых технологий задача учителя - научить детей мыслить

Редакция сайта ТАСС

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Задача учителей в эпоху цифровых технологий заключается в том, чтобы научить детей мыслить, а также привить им интерес к творчеству и научным исследованиям. Об этом написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении с Днем учителя на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

"Поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником - Днем учителя. Преподавательская деятельность является одной из самых сложных и ответственных. Учителя не только помогают подрастающему поколению получить знания, но и во многом закладывают его мировоззрение. Сегодня, в век цифровых технологий и инноваций, задача учителей состоит в том, чтобы научить детей мыслить, привить им интерес к творчеству и научным исследованиям, помочь формированию у них духовно-нравственных ценностей", - сказано в письме.

Профессионализм учителя - это крепкая основа развития и процветания нашей страны, отметила Матвиенко. Молодые специалисты, по ее мнению, "достойно продолжают сложившиеся традиции отечественной педагогики, эффективно сочетают прошедшие проверку временем практики и накопленный опыт с новыми методами обучения".

5 октября в России ежегодно отмечается День учителя - профессиональный праздник работников сферы образования. Первоначально он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 29 сентября 1965 года и праздновался в первое воскресенье октября. С 1994 года по предложению ЮНЕСКО 5 октября стал отмечаться Всемирный день учителя. В связи с этим решением президент РФ Борис Ельцин подписал 3 октября 1994 года указ о переносе празднования российского Дня учителя на 5 октября.