Матвиенко поздравила жителей Подмосковья с Днем Московской области

В древних городах-крепостях, расположившихся вокруг столицы, зарождались промыслы и ремесла, копилось бесценное материальное и духовное наследие, отметила председатель Совета Федерации

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Подмосковья и руководство региона с Днем Московской области. Соответствующее письмо она направила на имя губернатора Московской области Андрея Воробьева и председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Поздравляю вас и всех жителей области с Днем Московской области. История Подмосковья - неотъемлемая часть истории Российского государства. Эта земля сыграла важнейшую роль в деле объединения и укрепления могущества нашей страны, формировании богатых культурных, ратных и трудовых традиций", - сказано в письме.

В древних городах-крепостях, расположившихся вокруг столицы, зарождались промыслы и ремесла, копилось бесценное материальное и духовное наследие, отметила Матвиенко. "Сегодня это современные городские агломерации, каждая из которых обладает мощным индустриальным потенциалом и производственной специализацией, вносит достойный вклад в решение общенациональных задач", - подчеркнула она.

Московская область, как отметила председатель СФ, неуклонно наращивает социально-экономический потенциал: реализуются масштабные проекты в транспортно-логистической сфере, совершенствуется инженерная инфраструктура, открываются оснащенные по последнему слову техники образовательные и медицинские центры. "Миллионы жителей региона видят эти положительные изменения, пользуются комфортной городской средой, получают широкий спектр возможностей для саморазвития, ведения предпринимательской и творческой деятельности", - добавила она.