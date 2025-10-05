Номерной фонд в Севастополе вырастет на треть благодаря новым отелям

В гостиницах появится более 1,2 тыс. номеров

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. номеров появится в гостиницах, которые планируется до 2030 года построить в районе Балаклавской бухты Севастополя, где создается яхтенная марина, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Проект направлен на комплексное развитие и благоустройство большой прибрежной территории, где органично соединятся рекреационная, жилая и деловая части, а современные технологии комфорта дополнят уникальную природу и целебный воздух морского побережья. Планируемый объем внебюджетных инвестиций по локации составит порядка 40,7 млрд руб. и будет создано 1 989 рабочих мест. Общее количество номеров в объектах, реализуемых до 2030 года - 1 253", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным на сентябрь, в профильном реестре от Севастополя зарегистрировано 90 средств размещения на 3 053 номеров в сумме.

Отмечается, что сейчас в регионе стремятся заранее проработать проекты, которые в будущем будут способствовать развитию именно в точках роста его туристического потенциала.

"Реализуемый проект станет точкой роста Балаклавы и даст мультипликативный эффект развития смежных отраслей экономики города Севастополя, что позволит создать рабочие места не только в самих кластерах, но и в обеспечивающих его жизнедеятельность предприятиях. Реализация проекта позволит повысить стандарты гостеприимства в Севастополе, что положительно отразится на уровне предоставляемых услуг в сфере туризма в регионе", - уточняется в сообщении.

В правительстве напомнили, что крупный туристический кластер в Балаклавской бухте создается в по федеральному проекту "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство", куда Севастополь был включен по поручению президента РФ Владимира Путина.

О яхтенной марине

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя". По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры, современной инфраструктуры для обслуживания яхт в прибрежной зоне, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. Увеличится и улучшится прибрежная территория - появятся велодорожки и дополнительные места отдыха.

В июле губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал ТАСС, что работы завершены на 50%.