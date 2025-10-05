Мишустин поздравил Рахмона с днем рождения

Наращивание практического сотрудничества отвечает интересам Таджикистана и РФ, указал российский премьер

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 5 октября. /ТАСС/. Наращивание практического взаимодействия Таджикистана и России в различных сферах полностью отвечает интересам двух стран. Это отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме на имя президента республики Эмомали Рахмона по случаю его дня рождения. Текст опубликован на сайте президента.

"Убежден, что наращивание практического сотрудничества, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Таджикистан", - говорится в тексте.

Мишустин особо отметил вклад таджикского лидера в укрепление отношений между двумя странами, "основанных на принципах дружбы, стратегического партнерства и союзничества". Также он подчеркнул, что между Таджикистаном и РФ расширяется торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, науке, образовании и других областях.

Свои поздравления Рахмону направил и председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вы посвятили жизнь служению на благо своего народа. Под Вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной сферах, укреплении позиций на международной арене", - говорится в тексте послания. "Уважения заслуживает Ваш вклад в развитие дружественных отношений наших стран", - отметил он.

5 октября Рахмону исполняется 73 года. Свои поздравления президенту Таджикистана направил глава российского государства Владимир Путин, а также лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, КНР, Туркмении, Турции, Узбекистана и другие политические деятели.