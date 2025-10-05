Программа "Запорожские герои" поможет сократить дефицит управленцев

Финалистов проекта рассмотрят в качестве кандидатов на трудоустройство в органы власти Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

БЕРДЯНСК, 5 октября. /ТАСС/. Дефицит управленческих кадров намерены сократить за счет программы для участников СВО "Запорожские герои", очное обучение победителей которой стартовало в регионе. По результатам финалистов рассмотрят в качестве кандидатов на трудоустройство в органы власти Запорожской области, сообщила журналистам первый заместитель губернатора Оксана Вьюник в Центре созидания "Маяк", где проходит образовательная программа финалистов конкурса.

"[Запорожской области] кадры нужны квалифицированные, во всех направлениях. <…> Это госуправление. Человек должен уметь определять цели, задачи, реализовывать, управлять коллективом, организовать работу коллектива. <…> Присутствуют 18 лучших из лучших, те, кто уже прошел отбор. Это малая часть от той потребности, которая у нас есть. Зависит от них. Если они будут готовы, то для всех 18 есть вакансий в нашей Запорожской области", - сказала Вьюник.

Она добавила, что проект был инициирован правительством Запорожской области, чтобы "вырастить новые кадры" из участников СВО. "Такая задача поставлена президентом, это наш приоритет, и мы должны этих людей поддержать и дать возможность им найти себя в мирной жизни, на должностях в муниципальных и государственных службах", - отметила первый замгубернатора региона.

Программа обучения победителей кадрового конкурса "Запорожские герои" подготовлена Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) совместно с администрацией региона. Она рассчитана на 11 месяцев и 502 академических часа, из которых 300 - очно. Остальная часть работы пройдет с помощью дистанционных образовательных технологий. Всего предусмотрено четыре очных модуля до августа 2026 года. Первый посвящен госуправлению, его проходят 18 человек. Предусмотрены также стажировки. Кроме того, у каждого слушателя будут наставники из числа руководителей органов власти Запорожской области.

Всего победителями кадрового конкурса для участников специальной военной операции "Запорожские герои" стали 30 человек. 17 из них ранее отмечены высокими государственными наградами за участие в боевых действиях: медалями Суворова, Жукова, "За отвагу", "За воинскую доблесть", Георгиевским крестом 4-й степени. Всего в конкурсе приняли участие 203 человека.