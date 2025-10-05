Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником

Мэр Москвы отметил, что профессия педагога по праву пользуется огромным уважением

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил учителей с профессиональным праздником и отметил, что эта профессия по праву пользуется огромным уважением.

Читайте также

День учителя: дата, история праздника и варианты подарков для педагогов

"Эта профессия по праву пользуется огромным уважением. Вы даете детям прочные знания и нравственные ориентиры, помогаете раскрыть способности и таланты, выбрать дело по душе и уверенно вступить в самостоятельную жизнь", - написал он в своем Telegram-канале.

Мэр поблагодарил учителей за труд, талант, мудрость и верность призванию. "Пусть энергия добра, которую вы щедро отдаете детям, стократно возвращается к вам новыми силами", - добавил Собянин и пожелал крепкого здоровья и благополучия на долгие годы.