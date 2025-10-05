Кабмин утвердил перевод услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид

При этом граждане все так же смогут заключать договоры в бумажном виде или же в электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, которое переводит ряд услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид с 1 марта 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"С 1 марта 2026 года граждане смогут заключать договоры на поставку газа и на техническое обслуживание соответствующего оборудования в электронном виде. Заключить такие договоры можно будет через портал госуслуг, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей организации", - говорится в сообщении.

При этом граждане все так же смогут заключать договоры в бумажном виде или же в электронном виде в офисе газоснабжающей организации или многофункциональном центре предоставления госуслуг.

"При самостоятельном заключении договоров через портал государственных или региональных услуг или сайт газоснабжающей организации гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись", - уточнила пресс-служба.

Подать электронную заявку можно было и раньше, однако это было лишь начальной стадией процедуры подключения к газоснабжению. "Новый документ позволит сделать услугу комплексной и в дальнейшем реализовывать ее по принципу "одного окна". Процедура подключения станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации", - пояснили в кабмине.