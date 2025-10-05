Модельер Гуляев: элементы национального костюма могут заменить худи и свитшоты

Дизайнер считает, что пояс, кафтан и широкие штаны в новой интерпретации могут войти в моду

Игорь Гуляев © Валерия Калугина/ ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сегодня необходимо представить русскую национальную одежду в современной интерпретации. Таким мнением с ТАСС поделился дизайнер Игорь Гуляев, отметив, что она сможет конкурировать с зарубежными предметами гардероба, такими как худи и свитшот.

"У нас невероятно красивые рубашки-косоворотки, которые могут стать новым вариантом всеми полюбившегося худи, свитшота, другой повседневной одежды. Осовремененная косоворотка с элементами национального рисунка, с вышивками, в новых тканях, по-новому сконструированная, в духе времени, уверен станет неотъемлемой частью гардероба многих модников, потому что сегодня российская, русская культура как никогда ярко звучит, мы должны создать красивые и интересные коллекции, чтобы людям, следящим за трендами, было из чего выбирать", - сказал собеседник агентства.

Модельер добавил, что одежда, представляющая элементы русской национальной культуры, такая как пояс, кафтан и широкие штаны, в новой интерпретации может войти в моду. "Если русские национальные формы, принты зазвучат в новой интерпретации, то они могут стать неотъемлемым элементом сегодняшнего образа. Нашу одежду нужно осовременить - я за то, чтобы мы все перефразировали", - сказал Гуляев.

Эксперт считает, что национальные узнаваемые символы, чебурашка или матрешка, должны быть представлены в новом исполнении - как элемент декора, ювелирные украшения или аксессуар. "Сегодня и матрешка должна быть по-новому одета. Она может быть и очень современной, и очень классической, но она должна быть такой, которую новое поколение с удовольствием захочет носить", - заключил он.