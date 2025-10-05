В филиалы вузов ДФО набрали около 150 человек на специальности в сфере кино

Студенты обучаются актерскому мастерству, звукорежиссуре, сценарному мастерству

УЛАН-УДЭ, 5 октября. /ТАСС/. Филиалы столичных вузов в учебных заведениях Дальнего Востока, где начали готовить кадры для киноиндустрии, набрали в новом учебном году порядка 150 студентов. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор по социальному развитию АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Гасан Гасанбалаев.

"ВГИК, ГИТИС и Щукинское училище открыли свои филиалы в Хабаровске, Благовещенске, Южно-Сахалинске, приемная кампания прошла, почти 150 студентов набрано, обучаются актерскому мастерству, звукорежиссуре, сценарному мастерству и по другим направлениям. И это только начало. Здорово, когда не надо уезжать с Дальнего Востока для поучения классного образования", - сказал Гасанбалаев после пленарной сессии II Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока.

По его словам, на Дальнем Востоке работают восемь Школ креативных индустрий, шесть колледжей креативных индустрий. "Все это формирует ту систему, которая позволит нам насытить рынок киноиндустрии специалистами, - отметил он. - Потому что, когда та или иная компания принимает решение - приезжать или нет на определенную территорию снимать фильм, она смотрит, кто обеспечивает бэкстейдж-профессии, кто сможет помогать со звуком, гримом и так далее, нужно этих людей везти из Москвы, Санкт-Петербурга или они уже есть в регионе. Кадровый вопрос важный, мы стараемся систему выстроить".

Вторая торжественная церемония вручения Национальной кинематографической премии за высокие достижения в области кинематографии и вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока России пройдет в Улан-Удэ 6 октября. Первая кинопремия состоялась в 2024 году в Москве.

Дальневосточная кинопремия является профессиональной наградой, присуждаемой за выдающиеся достижения в области кинематографии и за исключительный профессиональный вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока. Проект учрежден Минвостокразвития России, проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Республики Бурятия и Союза кинематографистов России.