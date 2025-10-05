В Москве простились с Александром Куприяновым

Церемония прошла на Троекуровском кладбище

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Церемония прощания с главным редактором газеты "Вечерняя Москва" Александром Куприяновым прошла на Троекуровском кладбище. Проститься с ним пришли десятки коллег, друзей и близких, передает корреспондент ТАСС.

Главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов умер 2 октября на 75-м году жизни, причиной смерти стал обширный инфаркт.

"Саша был уникальным человеком в нашей журналистской среде, потому что он, прежде всего, относился к своей деятельности очень серьезно. Иногда он был даже жестким в своих высказываниях, требованиях, но его умение создавать творческие коллективы для того, чтобы делать те или иные издания, а он во многих работал изданиях, конечно, это уникальное явление в нашей журналистской среде", - сказал ТАСС председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев.

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко отметил, что Куприянов смог возродить газету со столетней историей, вернуть городу любимую и всеми читаемую "Вечорку". "4 года назад нашему любимому Куперу вдруг внезапно исполнилось 70 лет, он пришел, сказал, что все понимает и готов написать заявление и уйти на спокойную пенсию. Я тогда сказал: давай договоримся так, считай, что я твое заявление принял, а через пять лет подпишу. Яркую, творческую, эффективную, огромную жизнь прожил Александр Иванович. У него в этой жизни все было, кроме одного. Не было спокойной, бесхлопотной пенсии. Он так и умер на своем рабочем посту, посвятив своей работе практически 50 лет", - сказал он.

Председатель Мосгодумы Алексей Шапошников поблагодарил Куприянова за служение Москве и москвичам. "Он простым русским языком рассказывал москвичам о том, что мы, чиновники, делаем, о чем мы принимаем закон - он переводил для москвичей то, что происходит в городе. Он любил и уважал "Вечернюю Москву". Каждый из нас те планы, которые наметил с Александром Ивановичем, обязательно воплотит в жизнь. Спасибо, Александр Иванович", - отметил Шапошников.

Обратился к присутствующим и генеральный директор "Вечерней Москвы" Георгий Рудницкий. "Сложно пока говорить о нем в прошедшем времени. Я сегодня проснулся с чувством, что мы еще созвонимся. Мы что-то не договорили, не дообсудили. Александр Иванович, будем пытаться жить дальше, вспоминать тебя, делать газету. Вечная тебе память", - сказал он.

Куприянов любил сравнивать редакцию с кораблем, а себя с капитаном. "И неожиданно на капитанском мостике капитана не стало. Но, знаете, тот корабль, который он создал, который бороздит просторы информационного пространства, он остался в идеальном состоянии. Спасибо, Александр Иванович, что ты отдавал всю свою энергию "Вечерней Москве". Мы никогда не забудем тебя", - добавил первый заместитель главного редактора издания Александр Шарнауд.

Смерть Куприянова - это колоссальная потеря для журналистики в целом, и для печатных изданий в частности, отметил главный редактор издания "Аргументы и факты" Михаил Чкаников. "Это колоссальная потеря для тех, кто работает на бумаге. Потому что для него сохранение книги, сохранение бумаги, сохранение журналистики и литературы, которые можно взять в руки, было настоящим делом его жизни", - заключил он.

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал Куприянова лучшим главредом "Вечорки". "Конечно, говорят, что незаменимых людей нет, но все-таки, наверное, в лице Александра Ивановича "Вечорка" потеряла лучшего главреда", - заключил он.

В завершение гражданской части церемонии прощания все присутствующие почтили память Куприянова минутой молчания.