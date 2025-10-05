Главный приз турнира по высокоточной стрельбе им. Охлопкова передадут на СВО

Победителям турнира вручается пикап HAVAL

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Главный приз Всероссийского турнира по стрельбе на дальние дистанции, который посвящен памяти легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза Федора Охлопкова, будет передан в зону специальной военной операции. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Предыдущие победители попросили нас заменить приз такой обесчисленной денежной выплатой. <...> Поэтому мы, чтобы не ставить снайперские пары перед выбором - пилить автомобиль вдоль или поперек, [решили], что это последний турнир, на котором мы [вручаем] автомобили. Они пойдут на передовую. <…> Приз будет - денежные выплаты", - сказал Трутнев.

Об Охлопкове

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.