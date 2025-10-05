Любимова поздравила педагогов с Днем учителя

Министр культуры РФ назвала учителей движущей силой творческого образования в России

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила педагогов с Днем учителя, подчеркнув их ключевую роль в развитии творческого образования в стране. Об этом глава ведомства написала в своем Telegram-канале.

"Уважаемые учителя, поздравляю вас с профессиональным праздником! <…> Преподаватели - движущая сила творческого образования в нашей стране, не имеющего аналогов в мире. Именно они воспитывают выдающихся актеров, музыкантов, художников и других деятелей культуры и искусства, которые прославляют нашу страну", - отметила министр в поздравлении.

Любимова подчеркнула, что роль педагогов в воспитании подрастающего поколения имеет огромное значение. "Они помогают ребятам раскрыть свои таланты, приобрести ценные знания и сформировать лучшие человеческие качества", - сказала она.

Министр поблагодарила учителей "за титанический труд и невероятную преданность своему делу" и пожелала им здоровья, терпения, вдохновения и новых достижений.