В Нальчике на гастрофесте для гостей сварили 4 тонны яблочного пюре

В мероприятии участвуют как профессиональные повара, так и мастера гостеприимства, производители местной продукции

Редакция сайта ТАСС

© Нуржан Кубадиева/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Больше четырех тонн яблочного пюре сварили к открытию гастрономического фестиваля "Яблочный джем", который проходит в столице Кабардино-Балкарии. Лучшие повара и ремесленники показали в Нальчике свои работы, передает корреспондент ТАСС.

Пятый гастрономический фестиваль "Яблочный джем" проходит на площади Абхазии в Нальчике. Здесь развернули свои павильоны и стенды бренд-повара самых крупных заведений общественного питания. Кроме того, сотни мастеров прикладного искусства и ремесленников, презентовали свои работы на ярмарке-продаже. В этом году гастрофест собрал рекордное количество участников из всех регионов Северного Кавказа - свыше 300. Это кафе, рестораны, фудмаркеты, дизайнеры, арт-базар.

"Точное количество участников фестиваля мы подведем через несколько дней, но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что этот гастрофест стал самым массовым за все годы. Впервые у нас проходит деловая программа, также подключили фудблогеров Северного Кавказа. А наш партнер, компания "Раяна", производитель пастилы, специально для гастрономического фестиваля изготовила четыре тонны яблочного пюре - абсолютно натуральный продукт, и наши волонтеры угощают гостей", - рассказала ТАСС директор института развития Нальчика "Платформа" Оксана Шухостанова.

Внимание публики было приковано к поварам. Они создавали на своих импровизированных кухнях осенние блюда, созданные специально для фестиваля "Яблочный джем" - манты с тыквой, кавказский шашлык с добавлением различных соусов, плов с айвой.

Фестиваль "Яблочный джем" организован мэрией Нальчика. В программе - мастер-классы, дегустации, тематические музыкальные вечера. Участвуют как профессиональные повара, так и мастера гостеприимства, производители местной продукции.

Гастрономический фестиваль "Яблочный джем" проходит в Нальчике с 3 по 5 октября. Реализуют его при поддержке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".