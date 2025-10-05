Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики

Награду ему вручил и.о. главы Чечни Магомед Даудов

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Соответствующую золотую медаль "Золотая звезда Героя Чеченской Республики" ему вручил и.о. главы республики Магомед Даудов.

По словам Даудова, звание было присвоено по предложению всей команды Ахмат-Хаджи.

В соответствии с указом, Кадырову было присвоено звание за его выдающиеся достижения перед страной, преданность народу, личное мужество и многолетнюю самоотверженную работу в государственных и общественных делах, направленную на развитие и укрепление социально-экономического потенциала Чечни.