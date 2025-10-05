В Краснодаре из-за залпового ливня затопило несколько улиц

Уровень воды доходит до порога легковых автомобилей

КРАСНОДАР, 5 октября. /ТАСС/. Улицы в центральном районе Краснодара подтоплены из-за залпового ливня, обрушившегося на город днем в воскресенье, передает корреспондент ТАСС. Дождь идет уже на протяжении часа, уровень воды на улицах доходит до порога легковых автомобилей.

В Краснодаре после полудня начался залповый дождь, который идет уже более часа, отмечает корреспондент ТАСС. В результате в центре города наблюдаются подтопления на второстепенных улицах, уровень воды закрывает клиренс легковых автомобилей.

Городской дептранс контролирует ситуацию на улично-дорожной сети Краснодара, сообщается в его Telegram-канале. В готовность переведена спецтехника, также дежурит аварийная бригада по содержанию насосных станций.

По данным регионального главка МЧС России, в Краснодарском крае 5 октября действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди с грозой и штормовым ветром. В Сочи и Сириусе прогнозируется четырехбалльный шторм на море с волнами высотой до 2 м.