Мединский доработает учебник по истории по пожеланиям учителей

Речь идет о "Всеобщей истории" для шестого класса

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Помощник президента РФ, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский занимается доработкой учебника по истории для шестого класса по пожеланиям учителей. Об этом Мединский сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня, в День учителя, с утра занимаюсь доработкой учебника для шестого класса. «Всеобщая история». Будет вторая редакция - ответ на пожелания учителей, методистов, родителей. Делаем еще понятнее и интереснее, без избыточных цифр и прочих атрибутов зубрежки. Это нормальный процесс", - написал он.