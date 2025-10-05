В Грозном открыли новый правительственный комплекс

В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

Редакция сайта ТАСС

© Таисия Боршигова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Новый правительственный комплекс в вайнахском стиле, рассчитанный на размещение до 2 тыс. сотрудников, открыли в Грозном в День города. В торжественной церемонии принял участие глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Раньше наши министерства и ведомства были разбросаны. В этом здании будут располагаться председатель правительства, администрация, все вице-премьеры и пять министерств. Это сделает их работу еще более эффективной, слаженной и открытой для жителей", - отметил в ходе открытия Кадыров.

Три основных блока нового комплекса стилизованы под "жилые" башни, а по краям возвышаются две сторожевые. Центральный корпус имеет 14 этажей, боковые - по 10. Также на его территории построена мечеть, способная вместить около 1 тыс. человек.

"Возведение комплекса стало возможным благодаря региональному общественному фонду имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. Фонд под руководством Аймани Несиевны, вложивший в строительство около 10 млрд рублей, продолжает великое дело, которое начал Ахмат-Хаджи - дело возрождения и процветания нашей родной земли", - отметил мэр города Хас-Магомед Кадыров.

Ежегодно 5 октября столица Чеченской Республики отмечает День города, история которого началась в 1818 году. Крепость "Грозная" была заложена русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Советский период для Грозного ознаменовался бурным развитием экономики, социальной сферы, культуры и искусства.

Столица Чечни - это современный благоустроенный город с новыми достопримечательностями, в числе которых мечеть "Сердце Чечни", комплекс высотных зданий "Грозный-сити", а также новый строящийся район им. Владимира Путина.