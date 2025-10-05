Мобильный инфоцентр Москвы показал лучшие туристические локации жителям КБР

В инфоофисе можно, в частности, купить сувенирную продукцию и узнать, где лучше отдохнуть в столице с детьми

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Лучшие туристические локации Москвы показали жителям Кабардино-Балкарии (КБР) с помощью мобильного туристического информационного офиса, который работает в столице республики, передает корреспондент ТАСС.

На проспекте Ленина в Нальчике на несколько дней установили мобильный туристический информационный офис. Сотрудники центра рассказывают и показывают жителям Кабардино-Балкарии лучшие туристические локации столицы.

"Мобильный офис туристско-информационного центра будет работать на площади Абхазии в столице Кабардино-Балкарии три дня. Сотрудники офиса расскажут, как спланировать путешествие в Москву, что посмотреть, какие объекты посетить. Для жителей республики подготовили видеоматериалы, рекламную продукцию и розыгрыш с призами", - сообщили в министерстве курортов и туризма КБР.

В офисе можно получить информацию об известных и малоизученнных достопримечательностях Москвы с помощью 3D-очков на большом экране, купить сувенирную продукцию, узнать, где лучше отдохнуть в столице с детьми.

Мобильный инфоофис работает в Кабардино-Балкарии впервые.