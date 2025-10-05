Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Кадырову на день рождения подарили меч первого имама Кавказа шейха Мансура

Главе Чечни его вручил председатель правительства региона Магомед Даудов
Редакция сайта ТАСС
14:37

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Меч первого имама Кавказа шейха Мансура подарили главе Чечни Рамзану Кадырову в день его рождения. Меч вручил председатель правительства региона Магомед Даудов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы провели тщательную экспертизу со всех сторон и подтвердили подлинность документально, также при участии его потомков. Муфтий Чеченской Республики прочитал арабскую вязь на нем. С учетом всех этих данных, мы с гордостью передаем тебе меч шейха Мансура", - сказал Даудов, передавая меч главе Чечни.

Шейх Мансур - исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века. Родился приблизительно в 1760 году в селении Алды, получил имя Ушурма. В 2023 году в Чечне создали новый батальон его имени. 

Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня