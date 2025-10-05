Кадырову на день рождения подарили меч первого имама Кавказа шейха Мансура

Главе Чечни его вручил председатель правительства региона Магомед Даудов

Редакция сайта ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Меч первого имама Кавказа шейха Мансура подарили главе Чечни Рамзану Кадырову в день его рождения. Меч вручил председатель правительства региона Магомед Даудов, передает корреспондент ТАСС.

"Мы провели тщательную экспертизу со всех сторон и подтвердили подлинность документально, также при участии его потомков. Муфтий Чеченской Республики прочитал арабскую вязь на нем. С учетом всех этих данных, мы с гордостью передаем тебе меч шейха Мансура", - сказал Даудов, передавая меч главе Чечни.

Шейх Мансур - исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века. Родился приблизительно в 1760 году в селении Алды, получил имя Ушурма. В 2023 году в Чечне создали новый батальон его имени.