Власти Москвы призвали пользоваться общественным транспортом из-за дождя 6 октября

Столичный департамент транспорта отметил, что за ситуацией на дорогах в круглосуточном режиме следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Власти Москвы призывают москвичей и гостей столицы в свете прогнозируемого 6 октября дождя пользоваться общественным транспортом для передвижения по городу. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

"Завтра в течение дня в Москве ожидается дождь, рекомендуем водителям не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, для поездок по городу использовать городской транспорт", - отмечают в ведомстве. Через свой официальный Telegram-канал также напоминают, что за ситуацией на дорогах мегаполиса в круглосуточном режиме следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля центра организации дорожного движения.

По данным синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью в столичном регионе ожидаются осадки при температуре воздуха ночью 7-9 градусов выше нуля в мегаполисе и плюс 4-9 градусов - в Подмосковье. Днем в начале новой недели воздух должен прогреться до плюс 14 градусов.

Ранее синоптики также сообщили ТАСС, что предстоящей ночью местами не исключен туман, а количество выпавших осадков прогнозируется до 2 мм