Нилов: работодатели предпочитают некурящих кандидатов

Это вопрос нахождения на рабочем месте, вопрос непрерывности рабочего процесса, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работодатели при подборе сотрудников отдают предпочтение соискателям, которые не будут отвлекаться на перекуры в течение рабочего дня. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Они идентичны по уровню образования, компетенции, опыту <…>. Один курит, другой - нет. Работодатель кого выберет? Ну, очевидно, который не курит, потому как это вопрос нахождения на рабочем месте, вопрос непрерывности рабочего процесса", - сказал депутат.

Вместе с тем, отметил Нилов, работодатели не имеют права дискриминировать соискателей из-за наличия вредной привычки.