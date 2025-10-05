Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Дело миллиардера Ибрагима Сулейманова
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Нилов: работодатели предпочитают некурящих кандидатов

Это вопрос нахождения на рабочем месте, вопрос непрерывности рабочего процесса, заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Редакция сайта ТАСС
22:14
ТАСС
© ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Работодатели при подборе сотрудников отдают предпочтение соискателям, которые не будут отвлекаться на перекуры в течение рабочего дня. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Они идентичны по уровню образования, компетенции, опыту <…>. Один курит, другой - нет. Работодатель кого выберет? Ну, очевидно, который не курит, потому как это вопрос нахождения на рабочем месте, вопрос непрерывности рабочего процесса", - сказал депутат.

Вместе с тем, отметил Нилов, работодатели не имеют права дискриминировать соискателей из-за наличия вредной привычки. 

РоссияНилов, Ярослав Евгеньевич