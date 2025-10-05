Управление тюрем Израиля: активистка "Сумуд" укусила медработницу

Инцидент произошел в тюрьме Кциот, куда поместили задержанную

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 октября. /ТАСС/. Управление тюрем Израиля утверждает, что одна из задержанных активисток флотилии "Сумуд" в заключении покусала сотрудницу медсанчасти тюрьмы. Об этом сообщил портал Ynet.

По словам представителя тюремного управления, инцидент произошел в тюрьме Кциот, куда поместили задержанную после того, как шедшая к берегам сектора Газа флотилия была перехвачена ВМС Израиля. Речь идет о подданной Испании, в тюрьме она проходила медосмотр перед освобождением, которое намечено на 6 октября, и последующей депортацией.

После случившегося медработнице была оказана помощь, на место происшествия были вызваны сотрудники полиции. "Мы с предельной строгостью относимся к любому насилию в отношении сотрудников пенитенциарной службы и преследуем его в соответствии с законом", - заявили в управлении тюрем.

Флотилия "Сумуд" (в переводе с арабского языка - стойкость, сопротивление) отправилась из Туниса в сторону Газы в середине сентября. Она состояла более чем из 40 принадлежащих разным странам судов. Миссия ставила своей задачей прорвать блокаду сектора и доставить в анклав гуманитарную помощь.

Израильские власти неоднократно заявляли, что считают действия активистов провокацией и не допустят приближения их судов к берегам Газы, ссылаясь на морскую блокаду из-за боевых действий в палестинском анклаве. Участникам флотилии предлагалось оставить груз в ближайшем к Газе израильском порту в Ашкелоне или в порту любой другой страны, откуда затем помощь могла бы быть доставлена в сектор. По версии МИД еврейского государства, активисты все эти предложения отвергли.

В итоге флотилия была перехвачена кораблями ВМС Израиля, все активисты - более 400 человек - были задержаны и доставлены на израильский берег. 3 октября власти Израиля начали их депортировать, за три дня из страны выдворены в общей сложности 170 участников флотилии.