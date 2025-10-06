В ОП предложили маркировать чипсы и газировку как опасные для здоровья

Продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям, такую надпись на упаковке продуктов выдвинул заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Продукты с высоким содержанием сахара и трансжиров необходимо маркировать с предупреждением о риске их употребления для здоровья - сделать это можно как в магазинах с помощью разноцветных ценников, как и через обязательство производителей сообщать о вреде продукции на упаковке. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

"Все знают как вредны, особенно для детей, такие продукты, как газировка или чипсы - это прямой путь к ожирению и сахарному диабету. Все эти продукты лежат в магазинах в открытом доступе. Их необходимо маркировать, напоминать о вреде. Для этого можно сделать разноцветные ценники", - сказал Гриб.

По его словам, красным ценником можно обозначать опасные продукты: "крайне опасно, употреблять нежелательно, можно есть один-два раза в год", желтым - "употреблять нежелательно, не рекомендуется детям", а зеленым - то, что безопасно и полезно для детей.

Кроме того, Гриб предложил обязать производителя размещать на упаковке информацию, что употребление данного продукта вредит здоровью - "как пишут на сигаретах или алкоголе". "На упаковке вредной еды надо писать, что она приводит к ожирению, диабету, проблемам ЖКТ. Написать, что этот продукт не рекомендован к ежедневному употреблению, особенно детям. Прямо крупными буквами написать, чтобы видели родители. Сейчас все самые яркие упаковки как раз у самых вредных продуктов", - сказал Гриб.

По его словам, необходимо внести соответствующие изменения с законодательство, и "это будет реальная забота о здоровье наших детей не на словах, а на деле".

Он отметил, что также надо более жестко регулировать продажу и определенных видов детских игрушек, которые могут вызывать аллергические реакции. "Хотя в определенной степени это есть [регулирование], но и здесь прямо на ценниках и упаковках надо предупреждать об опасности и вреде", - сказал Гриб.