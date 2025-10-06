ОП: в РФ активизировались мошенники, выдающие себя за родственников госдеятелей

Сейчас стало модным принимать средства на стартапы и инвестиции в криптопроекты, предупредил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

Член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров © Дмитрий Феоктисов/ ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Мошенники, представляющиеся родственниками высокопоставленных государственных деятелей, стали чаще предлагать инвестировать наличные в криптопроекты. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Произведения [Ильи] Ильфа и [Евгения] Петрова и в наше время остаются крайне актуальными. В крупных городах активизировались "Остапы Бендеры", цели прежние - хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, инструменты XXI века - криптовалюты и высокотехнологичные проекты", - сказал Машаров ТАСС.

По его словам, сейчас стало модным принимать средства на стартапы и инвестиции в криптопроекты. "Будьте предельно осторожны, если физическое лицо предлагает инвестировать наличные средства, при этом не предлагая взамен никаких бумаг, а также то, что он знает руководство банков,

и все у него "схвачено". Если вышеуказанные признаки присутствуют, старайтесь избегать подобных контактов, будьте бдительны", - предупредил Машаров.

Он отметил, что пострадавшие от мошенников должны обратиться в правоохранительные органы и в ОП РФ. "Мы окажем бесплатную квалифицированную юридическую помощь, а также проконсультируем насчет судебных перспектив по неосновательному обогащению подобными гражданами", - подчеркнул Машаров.

Известные фамилии и "дорогая" внешность

Он назвал особенности поведения таких мошенников - это войти в доверие, создать имидж профессионала, разбирающегося в любых вопросах, "покозырять" связями в органах государственной власти, не готовность подписывать никаких обязательств в письменном виде.

"Они не одиночки, работают небольшими группами, как правило, "ловят на живца" потенциальную жертву, сообщники выполняют роль агентов, получая комиссионные за очередного клиента, они же представляются бизнес-партнерами, создают ореол таинственности вокруг "лидера" преступной схемы", - рассказал Машаров.

По его словам, организаторы и идейные вдохновители самой преступной схемы - лица неординарные, обладают лидерскими качествами, знаниями психологии и умении поймать потенциальную жертву на желании приобщиться к проектам "сильных мира сего". "При этом для дополнительной верификации используются фамилии известных политиков, государственных деятелей либо запоминающиеся фамилии, которые не часто встретишь в телефонных справочниках", - уточнил Машаров.

Он отметил, что отдельное внимание эти мошенники уделяют внешности - они должны выглядеть очень богато, чтобы у других не возникало никаких подозрений в их финансовых возможностях, как правило, у него мало времени, параллельно поступают звонки на телефон, в разговоре упоминаются фамилии руководителей силовых и других структур, с которыми мошенник находится якобы в дружеских, "братских" отношениях.

Дополнительной легитимностью может выступать членство в различных общественных организациях, советах.