Skyeng: менее четверти россиян выучили английский в школе

Из тех, кто хорошо владеет английским, каждый пятый признался, что продолжал изучать язык в вузе, а 7% занимались дополнительно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Почти половина россиян убеждена, что школьных занятий английским языком недостаточно для достижения разговорного уровня владения. Об этом говорится в исследовании онлайн-школы английского языка Skyeng, которое есть в распоряжении ТАСС.

В онлайн-опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет из городов-миллионников РФ.

"Почти половина респондентов (46%) убеждены, что школьного английского недостаточно для достижения разговорного уровня языка. Однако 35% считают, что совмещаю уроки с дополнительными занятиями можно закончить школу с идеальным английским. 18% убеждены, что выучить английский в школе можно, если хорошо учиться", - говорится в результатах исследования.

По информации аналитиков, 23% россиян признались, что благодаря школе выучили английский, но только на начальном уровне и свободно разговаривать на нем не могут. Из тех, кто хорошо владеет английским, каждый пятый (21%) признался, что продолжал изучать язык в вузе, а 7% занимались дополнительно. Только каждый десятый рассказал, что благодаря школьному английскому знает язык на разговорном уровне. 38% признались, что школьный английский не дал им совсем никаких знаний, уточняется в итогах опроса.

"Школа дает важный фундамент, однако заговорить на нем помогают практика и интерес. А это происходит, когда язык становится повседневным инструментом для чего-то большего. Так, просмотр фильмов в оригинале учит понимать беглую речь и сленг, разговорные клубы снимают страх перед общением, а чтение книг расширяет словарный запас до уровня настоящего носителя. Без ежедневной практики язык остается набором правил в учебнике, а не живым навыком", - сказала академический директор школы Анастасия Екушевская.