В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения

В период их действия на запасные аэродромы перенаправили пять самолетов

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС,архив

СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, сообщили в пресс-службе Росавиации.

"Аэропорты Сочи, Краснодар, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять самолетов, совершавших рейсы в Сочи.