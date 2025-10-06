В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика сняли ограничения
Редакция сайта ТАСС
04:04
обновлено 04:08
СОЧИ, 6 октября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, сообщили в пресс-службе Росавиации.
"Аэропорты Сочи, Краснодар, Геленджик. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены пять самолетов, совершавших рейсы в Сочи.