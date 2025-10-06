В Феодосии временно перекрыли движение по Керченскому шоссе

Автобусы по маршруту 4 следуют из центра города до автовокзала и обратно, из Приморского до ж/д переезда и обратно

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Движение транспорта временно перекрыто по Керченскому шоссе и улице Федько в Феодосии, сообщили в Telegram-канале администрации города.

"В связи со сложившейся ситуацией временно перекрыто движение транспорта по Керченскому шоссе (от кафе изба) и ул. Федько (от автостанции), автобусы по маршруту 4 следуют из Центра до Автовокзала и обратно. Из Приморского до ж/д переезда и обратно", - говорится в сообщении.