На Камчатке перенесли рассмотрение иска о срыве сроков проектирования больницы

Суд запросил дополнительные документы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд на Камчатке потребовал дополнительные документы по иску к компании "Крокус интернэшнл" за срыв сроков корректировки проектной документации объекта. Об этом сообщили ТАСС в арбитражном суде региона.

"Суд запросил дополнительные документы и попросил уточнить исковые требования. Рассмотрение иска перенесено на 15 декабря", - сказали в суде.

Первое рассмотрение иска заказчика по строительству новой Камчатской краевой больницы к подрядчику "Крокус интернэшнл" за срыв сроков корректировки проектной документации объекта началось на Камчатке 6 октября. Сумма иска превышает 90 млн рублей.

Здание краевой больницы на Камчатке являлось долгостроем. Ее возведение власти региона обещали начать еще в 2009 году, однако к работам приступили лишь пять лет спустя. В 2018 году Камчатскому краю было выделено на реализацию проекта из федерального бюджета более 4 млрд рублей, но в итоге финансирование было приостановлено из-за неиспользования средств. Сроки сдачи объекта переносились несколько раз, активная фаза работ началась только в 2021 году. Строительство объекта было завершено в начале сентября.