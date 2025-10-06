The Indian Express: Индия арендовала Ил-76 для перевозки груза в Антарктиду



НЬЮ-ДЕЛИ, 6 октября. /ТАСС/. Индия взяла в аренду российский грузовой самолет Ил-76 для первой прямой перевозки исследовательского оборудования в Антарктиду. Об этом сообщает газета The Indian Express.

По данным издания, Ил-76 с научными приборами и оборудованием для регистрации атмосферных и климатических изменений в Антарктиде отправился на белый континент 2 октября. Грузовой самолет перевез 18 тонн снаряжения, медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости для индийских исследователей, работающих на исследовательских базах Бхарати и Майтри.

Индия проводит научные исследования в Антарктиде с 1981 года. Все эти годы исследовательские группы и оборудование отправлялись в Антарктику на судах, часто управляемых другими странами. Сложившаяся в последнее время геополитическая ситуация, длительное ожидание разрешений и согласований на перевозку, а также ненадежность морских перевозок стали проблемой для индийского Национального центра полярных и океанических исследований (NCPOR), базирующегося в Гоа.

"После пандемии COVID-19 и последовавших за этим сбоев в цепочке поставок наши научные поставки в Антарктиду столкнулись с неприемлемыми задержками. В результате исследователи были вынуждены долго ждать прибытия своих грузов, что сводило на нет весь смысл миссии", - рассказал The Indian Express директор NCPOR Тамбан Мелот.

По его словам, Ил-76 помог выйти из этого положения. Этот самолет, помимо большой грузоподъемности, подходит для посадки на замерзшие взлетно-посадочные полосы континента благодаря специальным шинам низкого давления и посадочным возможностям. "Трехкилометровая взлетно-посадочная полоса строится и эксплуатируется в период с октября по начало марта, когда в Антарктиде зима. Для выполнения таких полетов назначаются высококвалифицированные пилоты", - отметил директор NCPOR.

Первая индийская антарктическая исследовательская станция Дакшин Ганготри была построена в 1983 году и проработала несколько лет. В 1989 году в районе оазиса Ширмахера, расположенного на севере Антарктиды, была основана вторая исследовательская станция Майтри. Одновременно Майтри может разместить около 25 человек. В 2012 году была введена в эксплуатацию третья индийская станция Бхарати, расположенная примерно в 3000 км к востоку от Майтри, которая одновременно обслуживает 47 членов экспедиции, в которую входят специалисты по атмосфере, метеорологи, гляциологи, биологи, ботаники, геологи и сейсмологи.