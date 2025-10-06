Level Group: 36% родителей считают, что у детей должно быть право на приватность

По данным опроса, четверть родителей отметила, что дети имеют право закрывать дверь в комнату с 7-9 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Больше трети родителей убеждены, что у ребенка должно быть право на приватность в своей комнате с раннего возраста. Еще четверть разделяет эту позицию, но считает, что приватность возможна только с подросткового возраста, свидетельствуют результаты опроса Level Group, поступившие в ТАСС.

Так, согласно результатам исследования, больше трети (36%) родителей убеждены, что у ребенка должно быть право на приватность в своей комнате с раннего возраста. Еще четверть (26%) родителей разделяют эту позицию, но считают, что приватность возможна только с подросткового возраста, еще 20% предпочитают не ориентироваться на возраст, предполагая, что это зависит от характера ребенка и ситуации. У 11% позиция жестче: они считают, что родители должны знать, что происходит за закрытыми дверями.

"Согласно нашим данным, каждый четвертый ребенок (27%) в России живет без своей комнаты. Новое поколение детей диктует свои условия для личного пространства. Мы видим, что современные дети начинают выражать свое желание приватности уже с 7-9 лет", - отметили в пресс-службе Level Group.

Четверть родителей (24%) отметила, что дети имеют право закрывать дверь в комнату с 7-9 лет, и именно с этого возраста каждый четвертый ребенок (26%) стал реально выражать желание на приватность в своем пространстве. Похожие результаты у возрастной группы 13-14 лет: 19% родителей считают, что с этого возраста ребенок имеет право закрывать дверь в свою комнату, и почти столько же (19,1%) родителей отметили, что именно в этом возрасте их ребенок начал проявлять стремление к приватности.

Опрос также показал, что в более младших возрастных группах картина менее синхронная. Так, каждый пятый родитель (23%) считает, что право на закрытую дверь должно быть уже с 5-6 лет, но только 12% детей действительно начинают требовать приватности в этом возрасте. При этом каждый пятый ребенок (20%) и вовсе не выражал желания уединяться и закрываться.