На Украине после огласки в соцсетях вернули хозяевам "мобилизованного" кота

В чате села, где произошел инцидент, опубликовали фото животного на руках у хозяйки, сообщило издание "Страна"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Кот, которого накануне "мобилизовали" в Киевской области, возвращен хозяевам после того, как этот случай получил широкую огласку в соцсетях. Об этом сообщило издание "Страна".

В чате села, где произошел инцидент, опубликовано фото кота на руках у хозяйки, указало издание.

По одной из версий, распространившейся в местных Telegram-каналах, сын сотрудника военкомата попросил завести кота. Его отец вместе с сослуживцем поехали в приют за котенком, однако, находясь в состоянии алкогольного опьянения, украли кота, гулявшего на улице.

В воскресенье на Украине разгорелся скандал из-за видео, на котором, предположительно, сотрудники военкомата в Киевской области схватили на улице и увезли кота. По такому же принципу территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) регулярно отлавливают мужчин. Видео разошлось по украинским Telegram-каналам с подписью - "ТЦК мобилизовали кота". ТЦК Киевской области резко негативно отреагировал на обвинения в свой адрес.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. Ежедневно сотрудники военкоматов на улицах заталкивают мужчин в ведомственные микроавтобусы. Такой способ мобилизации прозвали "бусификацией". В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды по общественным местам и все чаще избивают задержанных. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом на Украине неоднократно фиксировали случаи поджогов автомобилей военных и взрывов в ТЦК. Таким образом жители выражают протест против силовой мобилизации.