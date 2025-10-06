В Белгородской области назвали минимальные сроки восстановления энергосистемы

Для устранения последствий атак ВСУ потребуются минимум сутки, заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Мальгавко/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 6 октября. /ТАСС/. Полностью восстановить энергоснабжение после атак Вооруженных сил Украины в Белгородской области получится минимум через сутки. Об этом на заседании облправительства заявил вице-губернатор по ЖКХ Сергей Довгалюк.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Повреждения [системы энергоснабжения] значительные. Для устранения последствий нам нужны минимум сутки", - заявил он.

По словам Довгалюка, в течение суток проблемы с электроснабжением могут остаться у жителей Белгорода, Белгородского, Краснояружского и Борисовского районов, Яковлевского и Грайворонского округов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ вечером 5 октября были повреждены объекты электроснабжения региона, без света оставались около 40 тыс. человек. По состоянию на утро, порядка 5,4 тыс. жителей региона все еще остаются без электричества.