В Челябинске завершили ключевой этап модернизации очистных сооружений

Это должно избавить выезд из города от неприятного запаха

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Завершен ключевой этап модернизации очистных сооружений системы водоотведения в Челябинске, что должно избавить выезд из города от неприятного запаха, сообщил в Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

"Большой знаковый проект завершен в Челябинске, завершили важный этап реконструкции очистных сооружений - объекта, который обеспечивает водоотведение города-миллионника. Это значительно улучшит экологию в районе очистных сооружений. Уйдут запахи, которые десятилетиями здесь были", - отметил Текслер.

По его словам, на объекте применили отечественное оборудование. Использовали новые конструкторские и проектные решения, что позволяет рассматривать этот объект как передовой для всей страны. Приобретенный опыт предполагается применить в Магнитогорске, где в следующем году стартует реконструкция левобережных очистных сооружений.

Очистные сооружения в Челябинске были построены в 1957 году. Через них проходит канализационный сток большей части города (почти 340 тыс. куб. м в сутки). Последняя серьезная модернизация объекта, на который поступают жалобы от жителей города, проходила порядка 30 лет назад.